Туристка забрала ребенка из рук матери в аэропорту со словами «Бог велел мне так сделать»

NYP: Туристка выхватила четырехлетнего ребенка из рук матери в аэропорту США

Забравшая ребенка из рук матери в аэропорту туристка объяснила свой поступок словами «Бог велел мне так сделать». Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел в международной воздушной гавани Майами, США, 2 сентября. 23-летняя туристка из Великобритании Альвина Омисири Агба подошла к матери на контрольно-пропускном пункте и спросила, может ли она успокоить ее четырехлетнего сына. После этого Агба выхватила несовершеннолетнего и вышла из очереди, напугав женщину. Мать попыталась вернуть мальчика, однако путешественница оттолкнула ее и закричала: «Нет, это мой ребенок».

Туристка обхватила ребенка руками и ногами, чтобы тот не вырвался, и начала драться с его матерью. После этого свидетель происшествия Найлет Монтано вырвал ребенка из рук злоумышленницы, но та продолжила преследовать его. Трое мужчин перегородили ей путь, после этого британка скрылась и позже была арестована полицией.

Офицерам иностранка призналась, что ничего не помнит. В оправдание своим действиям она упоминала просьбы Бога и то, что пыталась успокоить мальчика рисунком на стене. Ее обвинили в нанесении побоев и вмешательстве в опеку. На данный момент Агба содержится в исправительном центре Тернер Гилфорд Найт.

