Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:19, 3 сентября 2025Путешествия

Туристка забрала ребенка из рук матери в аэропорту со словами «Бог велел мне так сделать»

NYP: Туристка выхватила четырехлетнего ребенка из рук матери в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Miami Dade Sheriff

Забравшая ребенка из рук матери в аэропорту туристка объяснила свой поступок словами «Бог велел мне так сделать». Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел в международной воздушной гавани Майами, США, 2 сентября. 23-летняя туристка из Великобритании Альвина Омисири Агба подошла к матери на контрольно-пропускном пункте и спросила, может ли она успокоить ее четырехлетнего сына. После этого Агба выхватила несовершеннолетнего и вышла из очереди, напугав женщину. Мать попыталась вернуть мальчика, однако путешественница оттолкнула ее и закричала: «Нет, это мой ребенок».

Материалы по теме:
«Он ударил меня и делал все, что хотел» Истории россиянок, путешествующих в одиночку. Что им пришлось пережить?
«Он ударил меня и делал все, что хотел»Истории россиянок, путешествующих в одиночку. Что им пришлось пережить?
13 августа 2022
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025

Туристка обхватила ребенка руками и ногами, чтобы тот не вырвался, и начала драться с его матерью. После этого свидетель происшествия Найлет Монтано вырвал ребенка из рук злоумышленницы, но та продолжила преследовать его. Трое мужчин перегородили ей путь, после этого британка скрылась и позже была арестована полицией.

Офицерам иностранка призналась, что ничего не помнит. В оправдание своим действиям она упоминала просьбы Бога и то, что пыталась успокоить мальчика рисунком на стене. Ее обвинили в нанесении побоев и вмешательстве в опеку. На данный момент Агба содержится в исправительном центре Тернер Гилфорд Найт.

Ранее два пассажира устроили драку на борту приземлившегося в Европе самолета. Причиной ссоры оказался плач ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Психолог объяснил желание 18-летней дочери Борисовой сделать пластику

    Роскошная яхта затонула у берегов Турции сразу после отплытия и попала на видео

    18-летняя жена 50-летнего режиссера Горобца поступила в вуз

    Российский экс-депутат поскандалил с полицейским из-за «Ахмата» и поступил с ним по исламу

    В Киеве опровергли связь стрельбы с национальностью пострадавших

    Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глазное яблоко россиянке

    Вернувшийся в Россию звезда «Вечернего Урганта» повысил гонорар за выступления

    «Это раздражает США». Как визит президента России в Китай меняет баланс сил в мире и почему это злит Трампа?

    Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости