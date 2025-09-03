Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА

Боец 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался, что d бригаду неоднократно поступали партии бракованных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По словам украинского военнослужащего, его подразделением были получены дроны неназванной фирмы, у которых должным образом не работали передатчики видеосигнала. Попытки донести до производителя недостатки упирались в бюрократию и командование.

Утверждается, что все поставки «завязало на себя» руководство 10-го армейского корпуса ВСУ, которое курирует определенных производителей дронов, и запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую.

Ранее стало известно, что украинское предприятие, поставлявшее на фронт бракованные мины, получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен.