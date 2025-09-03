Забота о себе
05:01, 3 сентября 2025

Утаившему от жены правду о сексуальной жизни мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, много лет назад утаившему от жены секрет о своей половой жизни и столкнувшемуся с проблемой. Его рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, десять лет назад он сказал супруге, что впервые занялся сексом в 17 лет, но это не соответствует действительности. «Правда в том, что мне было 26. До того момента я был слишком застенчивым и неуверенным в себе, чтобы вести сексуальную жизнь, но не хотел, чтобы она знала правду», — написал мужчина, желающий знать, стоит ли открывать тайну жене.

В ответ Юзвяк отметил, что если эта небольшая ложь не влияет на отношения, можно продолжить скрывать правду. «Вы можете расстроить жену ссорой из-за чего-то несущественного. Девственность, важность которой прививается культурой, имеет тенденцию исчезать. И как только это происходит, ваша текущая интимная жизнь имеет гораздо большее значение, чем то, когда вы начали заниматься сексом», — рассудил коуч.

Однако, продолжил он, если мужчине важно излить душу жене, нужно аккуратно рассказать ей правду и заявить, что солгать его заставило чувство стыда.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.

