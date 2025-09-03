Путешествия
В Бурятии оценили идею запрета посещения Байкала «дикими» туристами

Глава Бурятии Цыденов не одобрил идею Дерипаски закрыть Байкал от турварваров
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил идею бизнесмена Дерипаски о запрете посещения Байкала «дикими» туристами. Свою точку зрения он выразил в интервью РБК.

Цыденов не одобрил идею Олега Дерипаски о том, чтобы закрыть достопримечательность от мусорящих турварваров, которую тот высказал в 2022 году. По мнению главы республики, озеро должно быть доступно для всех посетителей. При этом необходимо работать над качеством отдыха.

«Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий», — объяснил Цыденов,

Он отметил, что на бурятскую часть байкальской территории приезжает более 600 тысяч неорганизованных туристов в год. Поэтому нужно не запрещать въезд, а предоставить путешественникам цивилизованную альтернативу: обеспечить побережье местами для сбора мусора, автостоянками, предоставить кемпинги или отели.

Ранее российский фотограф Александр Шобогоров снял на видео один из ретритов на Байкале и выложил его в соцсети.

