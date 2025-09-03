Силовые структуры
В деле о расправе над случайным свидетелем преступления поставили точку

В Твери мужчину признали виновным в убийстве 28-летней давности
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Твери коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении 64-летнего местного жителя, который расправился со случайным свидетелем его преступления 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В 2000 году обвиняемый был осужден за кражу.

По версии следствия, в мае 1997 года обвиняемый вовлек несовершеннолетнего знакомого в совершение кражи из магазина в деревне Устье Калязинского района. Во время преступления они заметили проходящего мимо мужчину. Чтобы скрыть хищение, подсудимый начал душить потерпевшего, а затем приказал подростку ударить пострадавшего отверткой. От полученных травм мужчина не выжил.

Ранее директор российского магазина избил и задушил покупателя за кражу.

