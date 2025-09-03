Россия
23:28, 3 сентября 2025Россия

В Госдуме призвали Зеленского приехать в Россию

Депутат Журавлев: Зеленский должен приехать в Россию на предложенных условиях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, то он должен приехать в Россию на предложенных ему условиях. С таким призывом выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости.

«Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население — то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях, что будут ему предложены. Не хочет – пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты», — подчеркнул Журавлев.

Депутат напомнил, что в 1945 году капитуляцию нацистской Германии подписал вовсе не Адольф Гитлер. По мнению Журавлева, в случае отказа Зеленского от подписания мирного соглашения, на Украине найдется человек, желающий сделать это.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ответ российский лидер сказал, что, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, и такая встреча состоится.

    Все новости