В МИД оценили реакцию Киева на предложения Трампа

Захарова: Киев продолжает отвергать предложения Трампа по урегулированию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Киев продолжает отвергать возможность мирного урегулирования конфликта, несмотря на позицию администрации президента США Дональда Трампа. Такую оценку реакции властей Украины дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости .

«Киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры кооперабельность не демонстрируют. Они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов», — сказала она в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, Трамп и его администрация демонстрируют «искреннюю заинтересованность» в урегулировании украинского кризиса. Дипломат подчеркнула, что Украина и Запад не имеют «морально-этических» и объективных оснований отвергать его предложения.

Ранее Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон обсуждают дату и место проведения нового раунда переговоров.

