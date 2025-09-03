Мир
В МИД России сделали заявление о новом раунде переговоров с США

Захарова: Россия и США согласовывают дату и место нового раунда переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москва и Вашингтон обсуждают дату и место проведения нового раунда переговоров. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что РФ и США запланировали очередной раунд двусторонних консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что они пройдут по линии МИД.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Москва проявляет гибкость в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а американская сторона добросовестно ведет этот процесс.

