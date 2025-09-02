Мир
В Кремле анонсировали новый раунд переговоров с США по Украине

Ушаков: Россия и США запланировали очередной раунд консультаций по Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия и США запланировали очередной раунд двусторонних консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут по линии МИД. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — рассказал он.

Ушаков отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент посвящен в первую очередь теме украинского урегулирования, говорить о развитии двусторонних отношений между странами пока преждевременно.

Ранее представители США в ходе заседания Совета Безопасности ООН потребовали от России начать переговоры с Украиной и пригрозили введением санкций в случае продолжения боевых действий. Советник миссии США при организации Джон Келли заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны согласиться на встречу.

