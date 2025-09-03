В МИД России высказались о позиции Германии по делу о «Северных потоках»

Захарова: Германия не отрицает причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова задалась вопросом, почему ФРГ не высылает украинских дипломатов, если утверждает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» были осуществлены Киевом. Она высказалась о позиции Берлина в интервью РИА Новости.

«Сама Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" — это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?» — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что в Германии следователи нашли связи с военными или спецслужбами Украины у членов экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрывам газопроводов «Северные потоки». Следователи также установили личности всех, кто был частью диверсионной группы.