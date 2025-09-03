Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 3 сентября 2025Бывший СССР

В МИД заявили о превращении Украины в донора почвы и органов для Великобритании

Захарова: Украина превратилась в донора почвы и органов для англосаксов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании. Об этом заявила в беседе с RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы не думаете, что эта история вновь повторяется, и что Украина является теперь для англосаксов донором и редкоземельных металлов, и почв, и органов?» — задала риторический вопрос дипломат.

Она добавила, что происходящее на Украине напоминает ситуацию в Балканских странах в эпоху гражданских войн в 1990-е годы.

Ранее Захарова одним словом отреагировала на объявленные Великобританией санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». «Неонацисты», — заявила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай показал уникальные боевые лазеры и новые ракеты. Почему это оружие так пугает США?

    Украинские пограничники застрелили пытавшегося пересечь границу мужчину

    Путин встретился с президентом Вьетнама

    Россиянин бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания

    Мизулина ответила на пост Крида и назвала его концерт стриптизом

    Врач рассказала о вызывающей неприятный запах от ног привычке

    В российской квартире произошла кровавая расправа

    В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

    Аэропорт Шереметьево объяснил досмотр депутата Госдумы в военной форме

    Внешность известной 92-летней актрисы на вручении премии напугала публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости