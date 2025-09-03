В МИД заявили о превращении Украины в донора почвы и органов для Великобритании

Захарова: Украина превратилась в донора почвы и органов для англосаксов

Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании. Об этом заявила в беседе с RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы не думаете, что эта история вновь повторяется, и что Украина является теперь для англосаксов донором и редкоземельных металлов, и почв, и органов?» — задала риторический вопрос дипломат.

Она добавила, что происходящее на Украине напоминает ситуацию в Балканских странах в эпоху гражданских войн в 1990-е годы.

Ранее Захарова одним словом отреагировала на объявленные Великобританией санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». «Неонацисты», — заявила дипломат.