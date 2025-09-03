Мир
Захарова одним словом отреагировала на новые санкции Лондона

Захарова назвала Лондон неонацистами за санкции против «Движения первых»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на объявленные Великобританией санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

«Неонацисты», — так Лондон назвала Захарова за введенные ограничения.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Движения первых» и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Также в санкционный список Лондона вошли Аймани Кадырова, мать главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова, и Замид Чалаев, командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. «Последние санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают и проводят эту коварную политику по уничтожению украинской культуры», — говорится в документе.

