Захарова одним словом отреагировала на новые санкции Лондона

Захарова назвала Лондон неонацистами за санкции против «Движения первых»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на объявленные Великобританией санкции против российской детской и молодежной организации «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

«Неонацисты», — так Лондон назвала Захарова за введенные ограничения.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Движения первых» и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Также в санкционный список Лондона вошли Аймани Кадырова, мать главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова, и Замид Чалаев, командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. «Последние санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают и проводят эту коварную политику по уничтожению украинской культуры», — говорится в документе.