Экономика
15:59, 3 сентября 2025Экономика

В России неизвестный спрятал майнинговую ферму в необычном месте

В Иркутске нашли майнинговую ферму в кустах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergej Cash / Shutterstock / Fotodom  

В Иркутске обнаружили майнинговую ферму, спрятанную неизвестными в кустах. Об этом стало известно Telegram-каналу «Севт38».

Ферму обнаружили специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) и сотрудники полиции в 20 метрах от улицы Рабочего Штаба. Владелец незаконно подключился к городским электросетям в местной лесопосадке. К линии напряжением 0,4 киловольта было подключено 21 устройство для добычи криптовалюты.

По предварительным оценкам, доход от майнинга составлял около 250 тысяч рублей в месяц, а ущерб от незаконного потребление электричества — порядка миллиона рублей.

Ранее в Красноярском крае остановили работу майнинговой фермы, которая воровала электричество у поликлиники.

