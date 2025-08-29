Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:13, 29 августа 2025Силовые структуры

Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

В Красноярском крае нашли криптоферму, ворующую электричество у поликлиники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

В Красноярском крае остановили работу криптофермы, которая воровала электричество у поликлиники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, майнинговую ферму организовал местный бизнесмен. Летом 2024 года он получил разрешение на открытие производства на территории бывшего цеха завода ЦБК, однако, вопреки планам, разместил в двух помещениях криптоферму.

Вскоре предприниматель «расширился» и поставил дополнительные энергопотребляющие контейнеры на федеральной земле. Для подключения он выбрал сеть, питающую местные социально значимые объекты, в том числе поликлинику. Там уже заметили перебои со светом.

Проверка продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Жулин назвал уничтожившего Валиеву человека

    С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

    Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

    Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

    Россиянам назвали провоцирующие геморрой вредные привычки

    Касаткина обыграла россиянку во втором круге US Open

    Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

    Apple окончательно запретила торренты на iPhone

    Россиянка узнала о раздражающей европейцев черте соотечественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости