Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

В Красноярском крае нашли криптоферму, ворующую электричество у поликлиники

В Красноярском крае остановили работу криптофермы, которая воровала электричество у поликлиники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, майнинговую ферму организовал местный бизнесмен. Летом 2024 года он получил разрешение на открытие производства на территории бывшего цеха завода ЦБК, однако, вопреки планам, разместил в двух помещениях криптоферму.

Вскоре предприниматель «расширился» и поставил дополнительные энергопотребляющие контейнеры на федеральной земле. Для подключения он выбрал сеть, питающую местные социально значимые объекты, в том числе поликлинику. Там уже заметили перебои со светом.

Проверка продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 миллионов рублей.