13:48, 3 сентября 2025

В России ответили на стремление Мерца «истощить» Россию

Депутат Новиков уличил Запад в желании истощить Россию ради своей выгоды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц хотел бы «экономически истощить» Россию, потому что потенциально это могло бы дать стимул развитию западной экономики, находящейся в кризисном состоянии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Господину Мерцу, как и многим на Западе, хотелось бы истощить Россию. Они помнят, как в результате развала Советского Союза в прошлом веке происходил отток капитала в западные страны, как появились новые рынки сбыта. И, если бы Мерцу и его коллегам удалось сейчас сначала ослабить Россию, а потом запустить процесс, аналогичный с распадом СССР, это стало бы стимулом к развитию западной экономики, находящейся в кризисном состоянии», — сказал депутат.

По словам Новикова, в Европе достаточно много сил, предпочитающих отрабатывать именно такой сценарий, вместо развития равноправных партнерских отношений. Украинский конфликт, как он считает, конструировался именно в этих целях.

«Они хотели, чтобы было больше формальных аргументов, чтобы обвинять Россию, называть ее страной-изгоем. Но пытаться повторить сценарий развала СССР, пытаться изолировать Россию сегодня было бы большой наивностью», — заключил политик.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Он также обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт.

