В России захотели выпустить водку «Третье сентября»

Mash: Предприниматель из Кирова подала заявку на бренд водки «Третье сентября»

В России захотели выпустить водку под брендом «Третье сентября». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подать заявку, чтобы выпускать под маркой «Третье сентября» водку, пиво, ром, бренди и нижнее белье для женщин, решила предприниматель из Кирова.

Помешать в реализации плана, отмечают авторы, может факт того, что права на бренд принадлежат автору песни «Третье сентября» Игорю Николаеву. При этом права зарегистрированы только в развлекательной и образовательной сферах, но не в предпринимательстве.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский ранее заявил, что 3 сентября стало народным праздником. «Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным», — признался артист.

В преддверии 3 сентября россияне бросились скупать товары, имеющие отношение к Михаилу Шуфутинскому, исполнившему хит про этот день.