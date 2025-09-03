Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 3 сентября 2025Экономика

В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

AB InBev Efes: Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: freepik

По итогам первой половины 2025 года потребление безалкогольного пива в России увеличилось на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид напитков сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные отраслевой компании AB InBev Efes.

Аналитики связали подобную динамику с усиливающимся в стране трендом на здоровый образ жизни. Традиционно рост спроса на пивоваренную продукцию наблюдается весной и летом, уточнил директор по взаимодействию с органами государственной властиAB InBev Efes Вячеслав Ефимов.

В целом рост интереса россиян к пивоваренной продукции прослеживается с сентября 2023 года, добавил он. Ефимов объяснил подобную динамику «обелением» отрасли в результате внедрения маркировки, борьбы с так называемыми «наливайками» и создания Реестра производителей.

Увеличение потребления безалкогольного пива — не только российский, но и общемировой тренд. На этом фоне растет заметно вырос спрос на этот вид отечественной продукции за рубежом. Так, по данным федерального центра «Агроэкспорт», в январе-июне 2025-го экспорт безалкогольного пива из РФ увеличился на 34 процента в натуральном выражении и на 41 процент — в стоимостном. Главными покупателями выступили Белоруссия, Иран и Казахстан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости