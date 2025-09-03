В российском городе впервые проведут рябиновый фестиваль

В Кемерове впервые проведут рябиновый фестиваль

В Кемерове состоится рябиновый фестиваль. Об этом сообщает портал A42.ru.

Фестиваль-конкурс, который проведут в российском городе впервые, получил название «Именины у рябины». Рябиновая тема может быть самой разной: декоративно-прикладное искусство с использованием рябины и других природных материалов, посвященные рябине и родному краю творческие номера, а также фотоработы и стихи о рябине.

Кроме того, основной площадкой праздника станет площадь перед ДК «Содружество» в жилом районе Промышленновский.

В августе на Южном Урале заметили следы медведя рядом с туристической тропой.