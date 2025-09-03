Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 3 сентября 2025Мир

В США объяснили нежелание Киева завершать конфликт

Аналитик Риттер заявил, что с завершением конфликта наступит конец Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

С завершением конфликта на Украине наступит конец Киева, поэтому власти не желают прекращения боевых действия. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

Как полагает эксперт, президент Украины Владимир Зеленский и его пособники осознают, насколько опасна сложившаяся ситуация. «Поэтому единственный шанс для этих людей не только сохранить власть, но и остаться в живых, — продолжать войну и надеяться на чудо», — выразил мнение Риттер.

Эксперт также добавил, что за годы конфликта Зеленский погубил миллионы жителей Украины, и их близкие не оставят это безнаказанным.

Ранее Риттер выразил мнение, что США переосмыслили условия возможного урегулирования конфликта на Украине после саммита на Аляске. Он отметил, что Вашингтон впервые воспринял всеобъемлющее предложение России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    Ким Чен Ын прибыл на военный парад в Китае

    Украинский военный пожаловался на бракованные дроны

    Путин прибыл на военный парад в Китае

    Москвичам сообщили о новом порядке записи на прием к врачам

    В США объяснили нежелание Киева завершать конфликт

    Тигр съел пожилого грибника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости