01:04, 3 сентября 2025Бывший СССР

Ветеран ВСУ расстрелял семью азербайджанцев под Киевом

«Страна.ua»: В Киевской области экс-военный ВСУ расстрелял двух азербайджанцев
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил одного азербайджанца и ранил его отца из ненависти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Предварительно отмечается, что конфликт между мужчинами и экс-военнослужащим разгорелся 31 августа. Поводом стал спор о стоимости товара, которыми торговали потерпевшие. По данным соцсетей, украинский ветеран оскорбил их по национальному признаку, заявив, что «защищал их на фронте».

В какой-то момент перепалка переросла в стрельбу. Бывший военный вернулся за оружием и открыл огонь по семье. В результате нападения 28-летний участник конфликта скончался на месте, а его отец выжил. Сейчас он госпитализирован, пишет издание. Ветерана задержали стражи правопорядка.

Кроме того, на просторах интернета появилось видео, на котором мужчина начинает подходить к автомобилю и достает из заднего кармана предмет, похожий на пистолет. Тем временем оператор, когда слышит звук стрельбы, начинает отбегать от нападавшего, а затем происходит еще несколько выстрелов.

Ранее стало известно, что боец ВСУ расстрелял мирную жительницу на дороге у Родинского и попал на видео. На кадрах запечатлен момент, когда солдат открывает огонь по женщине. Вскоре он подбегает к ней, чтобы осмотреть тело, и отходит в сторону лесополосы.

