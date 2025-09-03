Во Франции назвали приступом безумия слова Мерца в адрес Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который делает агрессивные заявления в адрес президента России Владимира Путина, страдает от приступа безумия. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«У немецкого канцлера Мерца (...) приступ безумия!» — написал он.

По словам французского политика, Мерц вместе с другими европейскими политиками и украинским лидером Владимиром Зеленским хочет провокацией добиться ввода западных войск на Украину.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Немецкий канцлер обвинил российского президента в нежелании заканчивать конфликт.