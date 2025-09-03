Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 3 сентября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о способах ВСУ препятствовать продвижению российских войск

Поддубный: ВСУ минируют транспортные артерии, чтобы помешать перемещению ВС РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российских войск, минируя транспортные артерии. Видео с ликвидацией заминированного украинскими бойцами моста публикует военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Центр "Рубикон" докладывает, что в районе Новопавловки разведка (...) при осмотре моста выявила факт минирования объекта», — сказано в публикации.

На видео можно заметить момент уничтожения моста, а также последствия взрыва.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в ДНР. По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

    Раскрыты планы Apple на складной iPhone

    В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

    Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Дибров пошутил о потере работы

    Птица сорвала полет российского самолета в Азию

    Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

    Адвокат раскрыл желание обвиняемого в вымогательстве у бойцов СВО

    Слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США объяснили

    Назван главный страх граждан России перед СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости