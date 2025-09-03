Военкор рассказал о способах ВСУ препятствовать продвижению российских войск

Поддубный: ВСУ минируют транспортные артерии, чтобы помешать перемещению ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются остановить продвижение российских войск, минируя транспортные артерии. Видео с ликвидацией заминированного украинскими бойцами моста публикует военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Центр "Рубикон" докладывает, что в районе Новопавловки разведка (...) при осмотре моста выявила факт минирования объекта», — сказано в публикации.

На видео можно заметить момент уничтожения моста, а также последствия взрыва.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в ДНР. По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.