В Новой Зеландии врач неправильно интубировала пациентку и убила ее

В Новой Зеландии врач совершила ошибку и вместо дыхательного горла ввела интубационную дыхательную трубку в пищевод. Об этом сообщает RNZ.

Роковая ошибка произошла во время операции по мастэктомии 73-летней пациентки с диагнозом рак груди в одной из клиник Окленда. В течение 17 минут медицинская бригада не замечала, что что-то не так, пока у женщины не остановилось сердце из-за кислородного голодания.

Хотя непосредственное введение трубки осуществлялось младшим врачом, старший анестезиолог, доктор С., проигнорировал многочисленные просьбы перепроверить установку, списав тревожные симптомы на бронхоспазм. «Это была крайне запутанная кризисная ситуация», — пояснил позднее врач, признавший свою ответственность как руководителя бригады. Он подчеркнул, что сотрудница не смогла правильно интубировать пациентку и погубила ее, но стоит учитывать, что это произошло из-за системных проблем медучреждения: отсутствия четкого протокола действий, слабой командной работы и недостаточного контроля за сложными пациентами.

Расследование показало, что пациентка относилась к группе высокого риска из-за ожирения, перенесенных ранее онкологических заболеваний и осложнений при предыдущих наркозах. На одной из прошлых операций у нее уже случался бронхоспазм, и доктор С. побоялся, что после извлечения трубки ее не удастся снова ввести. По статистике Health NZ, неправильная интубация случается крайне редко — примерно один раз на миллион анестезиологических процедур.

Родственникам погибшей пациентки выплатили компенсацию, размер которой не разглашается.

