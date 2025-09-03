Россия
02:59, 3 сентября 2025

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью сбит один украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 3 августа, среду, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над территорией региона был сбит один дрон. По словам губернатора, в результате падения обломков никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Он также напомнил, что при угрозе атаки дронов необходимо избегать открытых пространств и не приближаться к окнам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников над территорией страны. По данным ведомства, 10 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 7 — над Крымом и Ростовской областью, еще два — над Брянской и один — над Белгородской.

