Губернатор Анохин: Над Смоленской областью сбит один украинский беспилотник

В ночь на 3 августа, среду, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Смоленскую область. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что над территорией региона был сбит один дрон. По словам губернатора, в результате падения обломков никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Он также напомнил, что при угрозе атаки дронов необходимо избегать открытых пространств и не приближаться к окнам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников над территорией страны. По данным ведомства, 10 дронов сбили над акваторией Черного моря, по 7 — над Крымом и Ростовской областью, еще два — над Брянской и один — над Белгородской.