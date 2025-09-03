Бывший СССР
ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

Позывной Сокол: ВСУ открывали огонь по брошенным позициям в Камышевахе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывали ожесточенное сопротивление в боях за населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости штурмовик российской группировки войск «Восток» с позывным Сокол.

По его словам, заход осуществлялся ночью, чтобы незаметно пройти для вражеских сил. «Двигались скрытно, закрепились в первом окопе. Дальше пошли – противник бросил позиции, все имущество оставлено», — рассказал Сокол.

Он уточнил, что бойцы ВСУ открыли огонь по своим же окопам артиллерией и минометами. Подобные действия могут говорить о том, что украинские формирования уже заранее готовились к планомерному отступлению, считает военный.

Ранее стало известно об освобождении Камышевахи подразделениями группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ. В Минобороны пояснили, что были поражены вражеские формирования механизированной бригады, бригады морской пехоты и теробороны в районах Маломихайловки, Вороного и Сосновки Днепропетровской области.

По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, взятие под контроль Камышевахи позволило выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью. Таким образом, почти вся пограничная территория западной части ДНР перешла под контроль ВС РФ.

