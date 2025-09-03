Выявлен вред длительного просмотра телевизора

European Psychiatry: Длительный просмотр телевизора повышает риск депрессии

Длительное время у экрана может повышать риск развития депрессии. К такому выводу пришли исследователи из международной группы, проанализировав данные более 65 тысяч взрослых участников когорты Lifelines. Исследование опубликовано в журнале European Psychiatry.

Исследования показали: у людей среднего возраста замена части времени, проведенного перед телевизором, на физическую активность или сон снижает вероятность развития депрессии. У пожилых такой защитный эффект оказался связан только со спортом, тогда как у молодых участников закономерности не выявлено.

По словам авторов, полученные результаты подчеркивают, что привычка проводить много времени у телевизора может быть фактором риска психических расстройств, а простая замена этого времяпрепровождения более активными или восстанавливающими занятиями может служить профилактикой депрессии.

Ранее стало известно, что отказ от завтрака оказался связан с ухудшением психического здоровья у молодых людей. Пропуск утреннего приема пищи сопровождается ростом симптомов депрессии, тревожности и снижением учебной и социальной активности.