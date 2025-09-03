Захарова жестко ответила на слова «хера Мерца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла способность Германии истощить Россию после соответствующего призыва канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.
«Истощилка не выросла, хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц», — написала дипломат.
Ранее канцлер Германии заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. По утверждению Мерца, это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».