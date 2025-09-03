Мир
12:32, 3 сентября 2025Мир

Захарова жестко ответила на слова «хера Мерца»

Захарова опровергла способность Германии истощить Россию после призыва Мерца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла способность Германии истощить Россию после соответствующего призыва канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Истощилка не выросла, хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц», — написала дипломат.

Ранее канцлер Германии заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. По утверждению Мерца, это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

