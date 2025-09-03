Захарова жестко ответила на слова «хера Мерца»

Захарова опровергла способность Германии истощить Россию после призыва Мерца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла способность Германии истощить Россию после соответствующего призыва канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Истощилка не выросла, хер (слово Herr является обращением "господин" на немецком — прим. «Ленты.ру») Мерц», — написала дипломат.

Ранее канцлер Германии заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. По утверждению Мерца, это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».