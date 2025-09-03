Бывший СССР
Зеленский заявил о подготовке мер серьезного давления на Россию

Зеленский обсудит со странами Нордо-Балтийского союза меры давления на Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Данию обсудит со странами Нордо-Балтийского союза меры серьезного давления на Россию. О подготовке таких мер сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«О необходимости сильных мер давления будем говорить с партнерами в эти дни. Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии», — говорится в публикации.

Он выразил уверенность, что принятые в результате переговоров меры принесут Украине «ощутимое усиление».

Зеленский прибыл в Копенгаген на переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 3 сентября. О повестке переговоров украинского лидера в Дании тогда не уточнялось.

