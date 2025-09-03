Женщина превратилась в «зомби» из-за распространенного заболевания

Metropoles: Врачи 10 лет не могли вылечить дефицит железа у бразильянки

В Бразилии врачи 10 лет не могли вылечить дефицит железа у домохозяйки Жаклин Креспо, из-за которого она превратилась в «зомби». Об этом сообщает издание Metropoles.

Женщина обратилась в больницу в связи с бледностью, постоянной усталостью и трудностями при выполнении простых задач. После обнаружения анемии врачи порекомендовали ей, как и другим пациентам с этим распространенным диагнозом, соблюдать диету с высоким содержанием железа и принимать соответствующие таблетки. Однако за 10 лет анализы бразильянки так и не пришли в норму, в то время как симптомы заболевания только нарастали.

Так, у Креспо ухудшилось состояние волос и ногтей, она почти постоянно спала и испытывала проблемы с памятью. Из-за этого, по ее словам, в какой-то момент она даже почувствовала, что «превратилась в зомби». Только в 2024 году женщина решила обратиться не в государственную, а частную клинику, где ей назначили препарат с высоким содержанием железа, который вводится внутривенно.

Уже после первой инъекции Креспо почувствовала значительное улучшение, а спустя некоторое время вышла в ремиссию. Теперь она каждые шесть месяцев проверяет уровень ферритина в крови, чтобы предотвратить повторное появление анемии.

