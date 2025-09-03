Женщина выиграла в лотерее 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

В США женщина решила поделиться многомиллионным выигрышем в лотерею с коллегами

Жительница штата Индиана, США, выиграла в лотерею 9,9 миллиона долларов (795 миллионов рублей) и решила поделиться деньгами с бывшими коллегами. Об этом пишет People.

Победительница рассказала, что стала регулярно покупать лотерейные билеты, когда работала на заводе. Тогда она познакомилась с еще четырьмя работниками. Они играли вместе с ней и продолжили это делать и после того, как ее уволили.

16 августа женщина купила очередной лотерейный билет. Он оказался счастливым. После 11 лет неудач ей и ее бывшим коллегам наконец удалось получить многомиллионный выигрыш.

Бывшие коллеги уже определились, что будут делать с призом. Кто-то хочет купить автомобиль, кто-то — дом, а кто-то — положить деньги на накопительный счет.

Ранее сообщалось, что житель американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею миллион долларов. Это второй его крупный выигрыш: четыре года назад он разбогател на два миллиона долларов.