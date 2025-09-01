Из жизни
10:06, 1 сентября 2025Из жизни

Победитель лотереи второй раз выиграл миллион долларов

В США мужчина выиграл в лотерею миллион долларов во второй раз за четыре года
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Житель американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, Бобби Уайт выиграл в лотерею миллион долларов (80 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Это уже второй крупный выигрыш, который он получил. В первый раз мужчина выиграл в лотерею четыре года назад. Тогда ему повезло еще больше: призовая сумма составляла два миллиона долларов.

Несмотря на удачу, Уайт не перестал играть. Однако теперь он покупает более дорогие билеты. В частности, за билет, который принес ему миллион долларов, победитель лотереи заплатил 30 долларов (2,4 тысячи рублей).

Уайт отказался говорить организаторам лотереи, как распорядится доставшимися ему деньгами.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.

    Все новости