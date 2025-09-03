Звезда «Молчания ягнят» удивила фанатов внешностью с седыми волосами и без макияжа

Американская актриса кино и телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер Джоди Фостер посетила кинофестиваль Telluride 2025 в Колорадо, США, и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

62-летняя звезда «Молчания ягнят» и «Иллюзии полета» предстала перед камерами в синих джинсах и белой куртке из денима. Она надела полосатую рубашку, желтые кроссовки и черные солнцезащитные очки, отказалась от макияжа и не стала прятать под головным убором седые волосы.

Читатели портала восхитились естественной внешностью знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Она выглядит на свой возраст и при этом очень привлекательно», «Блестящая актриса, которая стареет с достоинством», «Я считаю, что седые волосы выглядят великолепно. И у мужчин, и у женщин», «Все еще красотка! Она не набила себе лицо кучей филлеров. Мое восхищение», «Талантливая актриса, не испортившая себе внешность ненужными косметическими процедурами», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова показала лицо без макияжа на новом фото.