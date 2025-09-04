Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 4 сентября 2025Из жизни

100-летний ветеран назвал секрет долголетия

В США 100-летний ветеран назвал секретом долголетия стопку текилы каждый вечер
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Калифорния 100-летний ветеран ВМС США Джимми Эрнандес отпраздновал день рождения прыжком с парашютом. Об этом сообщает WCAX.

Наблюдать за прыжком собрались родственники и друзья. Его 91-летняя жена заняла место в первом ряду. «Знаю, что мне 100, но я на столько себя не чувствую», — сказал Эрнандес после приземления добавил, что совершенно не чувствовал страха.

Ветеран назвал секретом своего долголетия ежедневную стопку текилы. По его словам, этот ритуал пришлось нарушить только перед прыжком. «А я бы выпил, — признался он. — 20 лет это делал каждый вечер в пять часов… иногда полстопки».

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Эрнандес участвовал во Второй мировой войне. У него 12 детей и более 120 потомков.

Ранее сообщалось, что жительница США отметила 105-й день рождения шампанским и партией в стрип-покер. После вечеринки именинница раскрыла свою победную стратегию в этой игре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    В России нашли регион с самыми долгоживущими людьми

    Названа предполагаемая цель проникнувших в регион Центральной России украинских ДРГ

    Спрогнозировано начало работы карт «Мир» еще в одной азиатской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости