100-летний ветеран назвал секрет долголетия

В США 100-летний ветеран назвал секретом долголетия стопку текилы каждый вечер

В американском штате Калифорния 100-летний ветеран ВМС США Джимми Эрнандес отпраздновал день рождения прыжком с парашютом. Об этом сообщает WCAX.

Наблюдать за прыжком собрались родственники и друзья. Его 91-летняя жена заняла место в первом ряду. «Знаю, что мне 100, но я на столько себя не чувствую», — сказал Эрнандес после приземления добавил, что совершенно не чувствовал страха.

Ветеран назвал секретом своего долголетия ежедневную стопку текилы. По его словам, этот ритуал пришлось нарушить только перед прыжком. «А я бы выпил, — признался он. — 20 лет это делал каждый вечер в пять часов… иногда полстопки».

Эрнандес участвовал во Второй мировой войне. У него 12 детей и более 120 потомков.

Ранее сообщалось, что жительница США отметила 105-й день рождения шампанским и партией в стрип-покер. После вечеринки именинница раскрыла свою победную стратегию в этой игре.

