42-летняя Светлана Лобода прогулялась по улице без штанов

Украинская певица Светлана Лобода прогулялась по улице без штанов
Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода разместила фото в образе без штанов. Публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница прогулялась по улице в ультракоротком наряде, состоящем из топа на тонких бретелях и шортов.

Упомянутый комплект был декорирован бахромой и блестящим материалом. При этом звезда продемонсрировала длинные стройные ноги. Свой образ она завершила собранными в укладку волосами и мейкапом в нейтральных тонах.

В июле Лобода вышла в свет в прозрачном платье. Изделие с глубоким декольте и разрезом до бедра было украшено многочисленными сияющими аппликациями.

