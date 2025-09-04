Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

Al Arabia: Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 2,2 тыс. человек

Счет жертв разрушительного землетрясения в Афганистане пошел на тысячи. Новые данные приводит телеканал Al Arabia со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Хамдуллу Фитрата.

Число жертв стихийного бедствия, по последним подсчетам. превысило 2,2 тысячи человек. Ранены в результате землетрясения почти 4 тысячи афганцев. При этом глава Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил, что его источники говорят о более полумиллионе пострадавших на востоке Афганистана. Спасательные работы в регионе продолжаются.

Землетрясение произошло в Афганистане ночью 1 сентября. Подземные толчки были зарегистрированы в горной провинции Кунар в 30 километрах от города Джелалабад, на границе с Пакистаном. Очаг залегал на глубине 8 километров. Магнитуда землетрясения достигла 6, а разрушения охватили округа Нургал, Чапа-Дара Ватапур, Маноги и Соккай. Впоследствии произошло два афтершока силой 5,2 и 4,7. Это землетрясение стало для Афганистана мощнейшим за последние два года.