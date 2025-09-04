Белый дом внес уточнения в слова Трампа о скором звонке Путину

Белый дом: Анонсируя разговор, Трамп имел в виду Зеленского, а не Путина

Анонсируя скорый телефонный разговор, президент США Дональд Трамп имел в виду президента Украины Владимира Зеленского, а не российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме, передает ТАСС.

«Президент Трамп имел в виду Зеленского», — приводит агентство слова неназванного чиновника.

В публикации уточняется, что разговор состоится в четверг, 4 сентября.

Накануне, 3 сентября, Трамп говорил, что намерен вскоре провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и определиться с шагами по России и Украине.

При этом ранее сообщалось, что глава Белого дома проведет разговор с Зеленским и рядом европейских лидеров после встречи «коалиции желающих» 4 сентября.