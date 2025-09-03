Мир
19:21, 3 сентября 2025

Трамп рассказал о разговоре с Путиным в ближайшие дни

Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Путиным
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным и определиться с шагами по России и Украине. Об этом он рассказал на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Американский президент пообещал, что примет решении о своих действиях в отношении Москвы после разговора с российским коллегой. «Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать», — сказал политик.

При этом Трамп отметил, что у него нет послания для Путина. По его словам, президент России знает его позицию и примет решение «так или иначе».

Ранее российский лидер рассказал о первых минутах общения с американским коллегой по прилете на Аляску. Он приветствовал Трампа фразой «очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым», после чего в ходе непродолжительной поездки на лимузине главы государств успели обменяться лишь общими фразами.

