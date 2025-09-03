Мир
Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами

Трамп, Зеленский и ряд европейских лидеров проведут телефонный разговор
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп, его украинский коллега Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров проведут телефонный разговор 4 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Беседа с американским лидером состоится после встречи «коалиции желающих» с участием Украины. По данным агентства, в разговоре примут участие около 30 глав государств. Они намерены подвести итоги «обсуждения гарантий безопасности для Украины, как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, и принять решение о дальнейших шагах, чтобы продолжать поддерживать Украину и усадить Россию за стол переговоров».

4 сентября «коалиция желающих» обсудит урегулирование конфликта на Украине. В переговорах примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По данным агентства Agence France-Presse (AFP), Зеленский также будет присутствовать на встрече.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» пытается убедить Трампа присоединиться к заседанию в формате онлайн по Украине.

