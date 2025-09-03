Мир
16:13, 3 сентября 2025

Европа захотела созвониться с Трампом из-за России

«Коалиция желающих» хочет убедить Трампа поучаствовать в заседании по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Коалиция желающих» пытается убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к заседанию в формате онлайн по Украине с участием лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Я не могу ничего предсказывать, но в настоящее время есть обсуждение вопроса о том, как связаться с президентом США», — сообщил телеканалу представитель правительства Германии.

4 сентября «коалиция желающих» обсудит урегулирование конфликта на Украине. На переговорах будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, но некоторые политики примут участие дистанционно.

По данным агентства Agence France-Presse (AFP), Зеленский также будет присутствовать на встрече. Отмечается, что на предстоявших переговорах планируется обсуждение усиления санкций против России.

