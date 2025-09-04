Болельщики подвергли издевательствам и закидали париками облысевшую регбистку

Бывшая регбистка Хизер Фишер рассказала об издевательствах из-за облысения

Бывшая регбистка Хизер Фишер из Англии рассказала об издевательствах из-за облысения. Интервью с ней публикует «Би-би-си».

По словам 41-летней спортсменки, она начала терять пряди в преддверии чемпионата мира по регби 2010 года. Предположительно, причиной стала серьезная травма спины, которая спровоцировала развитие алопеции — аутоиммунного заболевания, разрушающего волосяные фолликулы. «Все мои волосы выпали примерно за пять недель», — отметила собеседница издания.

При этом Фишер пришлось не только привыкать к новой внешности, но и столкнуться с негативной реакцией окружающих. В том числе она подверглась издевательствам со стороны болельщиков, которые закидывали ее париками на поле.

«Меня спрашивали, почему я собираюсь играть на поле с женщинами, если я парень. Совершенно очевидно, что я не парень. Меня буквально выталкивали из туалета», — вспомнила англичанка.

Фишер до сих пор пытается справиться с последствиями оскорблений и травли. По ее словам, мир спорта добился скромных успехов в сфере принятия различных типажей внешности женщин.

«Я не смотрела в зеркало годами. Может, четыре-пять лет. Оглядываясь назад, я чувствую себя отвратительно, потому что люди глядели на меня будто я что-то, а не кто-то», — указала она, добавив при этом, что в настоящий момент уже отказалась бы изменять свой внешний вид и не боится выделяться.

Фишер, игравшая за сборную Англии, завершила карьеру четыре года назад и стала мотивационным оратором, консультантом по лидерству и экспертом по регби. Известно, что она принимала участие в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро и представляла Англию на Играх Содружества — 2018 в Австралии.

В 2024 году известный британский журналист Луи Теру показал залысину на фоне борьбы с алопецией.

