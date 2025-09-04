Мир
09:55, 4 сентября 2025Мир

Борис Джонсон осудил Трампа за прием Путина с наивысшими почестями

Борис Джонсон осудил Трампа за то, что он расстелил красную дорожку для Путина
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил президента США Дональда Трампа за то, что он приказал расстелить красную дорожку для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

«Мы все знаем, что было... тошно смотреть, как Путина приветствуют в США», — заявил политик.

При этом Джонсон добавил, что Вашингтон фактически продолжил отправлять оружие Киеву, что является «самым важным». По его мнению, Украина это якобы совершенно «невинная сторона» в конфликте.

15 августа Трамп встретил Путина на красной дорожке по прилете на Аляску. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу американского лидера, затем сели в его лимузин, на котором направились на переговоры.

В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.

    Все новости