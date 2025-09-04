Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 4 сентября 2025Путешествия

Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

Bild: Четырехлетняя туристка не выжила во время купания с детьми в Европе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Четырехлетняя туристка не выжила во время отдыха в Европе после того, как искупалась в море с другими детьми. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел на пляже 2 сентября. Семья путешественников из Германии отправилась в отпуск в кемпинг для семейного отдыха «Villaggio Europa» в Градо, Италия. В день трагедии многие дети купались на пляже, с ними находилась и четырехлетняя девочка. Вскоре отдыхающие обнаружили ее бездыханной и вытащили из воды.

Материалы по теме:
Как получить бесплатную путевку в детский лагерь? Как можно бесплатно отправить ребенка в летний лагерь в 2025 году
Как получить бесплатную путевку в детский лагерь?Как можно бесплатно отправить ребенка в летний лагерь в 2025 году
9 апреля 2025
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025

Несмотря на то, что на место происшествия немедленно прибыла команда медиков, а также вертолет, спасти жизнь ребенка не удалось. О том, где находились родители, когда их дочь обнаружили без признаков жизни в воде, неизвестно.

Уточняется, что «Villaggio Europa» расположен на просторной территории в сосновом лесу с прямым выходом на пологий песчаный пляж около 600 метров, который подходит для купания маленьких детей. На данный момент полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ранее ребенок российской туристки упал и разбил голову на китайском острове Хайнань. Инцидент произошел в Санье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

    Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

    Представлен самый дорогой смартфон Huawei

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости