Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

Четырехлетняя туристка не выжила во время отдыха в Европе после того, как искупалась в море с другими детьми. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел на пляже 2 сентября. Семья путешественников из Германии отправилась в отпуск в кемпинг для семейного отдыха «Villaggio Europa» в Градо, Италия. В день трагедии многие дети купались на пляже, с ними находилась и четырехлетняя девочка. Вскоре отдыхающие обнаружили ее бездыханной и вытащили из воды.

Несмотря на то, что на место происшествия немедленно прибыла команда медиков, а также вертолет, спасти жизнь ребенка не удалось. О том, где находились родители, когда их дочь обнаружили без признаков жизни в воде, неизвестно.

Уточняется, что «Villaggio Europa» расположен на просторной территории в сосновом лесу с прямым выходом на пологий песчаный пляж около 600 метров, который подходит для купания маленьких детей. На данный момент полиция расследует обстоятельства происшествия.

