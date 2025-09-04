Путешествия
12:23, 4 сентября 2025

Число жертв крушения фуникулера в Португалии возросло

Число жертв крушения фуникулера в Португалии возросло до 17
Алина Черненко

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Число жертв крушения фуникулера «Глория» в Португалии возросло до 17. Об этом сообщает Euronews.com.

Директор Департамента гражданской обороны Городского совета Лиссабона Маргарита Кастро заявила, что изначально в Институт судебной медицины доставили 15 тел. Но позже два человека с тяжелыми травмами скончались в больнице.

Уточняется, что при аварии в Лиссабоне также пострадал 21 человек. Среди них — четыре португальца, два немца, два испанца, один гражданин Южной Кореи, один гражданин Кабо-Верде, один канадец, один итальянец, один француз, один швейцарец и один марокканец. Семеро находятся в тяжелом состоянии, информация об их личностях пока не раскрывается. На месте происшествия открыт центр психологической поддержки для приема родственников и друзей пострадавших.

По состоянию на утро четверга, 4 сентября, территория остается оцепленной для проведения судебно-медицинской экспертизы и расследования.

