Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 4 сентября 2025Мир

В Португалии объявили траур в связи с трагедией в Лиссабоне

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о жертвах крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом заявил президент страны Марселу Ребелу де Соуза, пишет издание SIC Noticias.

«Президент Республики подписал правительственный указ, устанавливающий национальный траур на завтра, 4 сентября», — сказано в сообщении.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш также объявил трехдневный траур в столице. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки.

Фуникулер «Глория» в европейском городе сошел с рельсов и разбился вечером 3 сентября. Жертвами аварии стали 15 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Иностранцы массово устремились в один регион России

    Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости