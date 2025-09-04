В Португалии объявили траур в связи с трагедией в Лиссабоне

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о жертвах крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом заявил президент страны Марселу Ребелу де Соуза, пишет издание SIC Noticias.

«Президент Республики подписал правительственный указ, устанавливающий национальный траур на завтра, 4 сентября», — сказано в сообщении.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш также объявил трехдневный траур в столице. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки.

Фуникулер «Глория» в европейском городе сошел с рельсов и разбился вечером 3 сентября. Жертвами аварии стали 15 человек.