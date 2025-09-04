Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

Американский актер Джейсон Момоа посетил кинофестиваль в Венеции и вызвал споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

46-летний актер пришел на премьеру триллера «В руке Данте» и привлек внимание журналистов. Так, он вышел в свет в белой рубашке и розовом костюме. Кроме того, Момоа надел солнцезащитные очки и открытые сандалии, подобранные в тон одежды.

Читатели портала, в свою очередь, обратили внимание на педикюр знаменитости. Оказалось, ногти на его ногах были покрашены в розовый цвет.

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

«Честно говоря, раньше он мне очень нравился, но теперь он превратился в шаблонный образ мускулистого мужика, который не боится показать свою женственность», «Он выглядит глупо», «Принял свою женскую сторону», «После лака надо было нанести на ноги крем», «Обожаю его образ. Он выглядит гораздо лучше тех, кто вышагивает сейчас по красной дорожке», «Он такой обаятельный и веселый, что ему все сойдет с рук», — обсуждали юзеры.

