Долина пожаловалась на цензуру по отношению к ее творчеству

Певица Лариса Долина заявила, что столкнулась с цензурой в начале карьеры

Народная артистка России Лариса Долина пожаловалась на сложное начало ее карьеры во времена СССР. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Исполнительница хита «Погода в доме» заявила, что на протяжении долгого времени сталкивалась с цензурой. «Когда я только появилась в Москве, меня категорически не принимали наши начальники. Вырезали из всех программ, не подпускали близко к важным концертам», — поделилась Долина.

Певица подчеркнула, что не теряла надежду, несмотря на неудачи. По ее словам, для артистов особенна важна сила воли и умение сохранить веру в себя.

