Лариса Долина высказалась о скандальном концерте Егора Крида

Лариса Долина назвала отрывок из концерта Егора Крида в «Лужниках» потрясающим

Народная артистка России Лариса Долина оценила скандальный концерт Егора Крида на московском стадионе «Лужники». Видео опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

По словам Долиной, отрывок, который она видела, ей понравился.

«Посмотрела отрывок концерта в Лужниках. Потрясающий номер с Филиппом Киркоровым, фантастический. На вкус и цвет товарищей нет, я высказываю только свое субъективное мнение», — сообщила артистка.

Присутствующий на пресс-конференции Филипп Киркоров также дал свой комментарий о ситуации с хейтом в адрес Крида. «Старались, а Мизулиной не понравилось», — добавил он и засмеялся.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) прокомментировал обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт исполнителя.