14:51, 4 сентября 2025Россия

Вагнеровец иронично отреагировал на заявления главы Пентагона о воинском духе армии США

Экс-вагнеровец Condottiero указал главе Пентагона на однополые браки в армии США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Al Drago / Reuters

В армии США заключалось огромное количество однополых браков (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а среди американских военнослужащих выросло число случаев употребления наркотиков. На это указал бывший вагнеровец, ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

Так бывший военнослужащий отреагировал на заявления главы Пентагона (Министерство обороны США) Пита Хегсета о необходимости поднимать воинский дух в армии. «Нам нужны воины — люди, которые знают, как нанести смертельный удар врагу», — процитировал Condottiero Хегсета.

Экс-вагнеровец также напомнил о трансгендерах в рядах американской армии и иронично добавил, что у главы Пентегона будет много работы. «Касаемо "мы возрождаем в министерстве воинский дух", — тут Хегсет прав. Давно пора. (...) Хегсет-"победитель", тебе есть чем позаниматься», — подытожил он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров припомнил оскорбившему президента России Владимира Путина канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу факты биографии.

