Оскорбившему Путина политику припомнили факты биографии

Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье оскорбившего Путина канцлера Мерца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Оскорбившему президента России Владимира Путина канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу припомнили факты биографии. Запись с ответом на оскорбления Мерца опубликована в Telegram-канале сенатора Владимира Джабарова.

Политик опубликовал снимок экрана из соцсети Мерца — канцлер называет российского лидера «самым серьезным и крупным военным преступником нашего времени». Эти оскорбления Джабаров прокомментировал словами о том, что народу ФРГ должно быть стыдно за Мерца. Также он напомнил, что канцлеру следовало бы изучить историю собственной семьи и указал на биографию политика.

Известно, что отец Мерца, Иоахим, воевал против Красной армии в составе вермахта, а дед будущего канцлера был членом партии нацистов.

Ему бы изучить историю своих предков, дедушки, отца, которые были нацистскими преступниками. Именно они принимали участие в уничтожении нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность

Владимир Джабаров

Ранее российская разведка сообщила об одержимости Мерца идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году.

