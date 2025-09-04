Мир
Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

СВР: Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — отметили в СВР.

В ведомстве подчеркнули, что слова Мерца о России вызывают недоумение у европейских экспертов. При этом в СВР отметили, что риторика канцлера может удивлять лишь тех, кто плохо знает его биографию. По данным ведомства, у Мерца в детстве возникла жажда мести, а после начала политической карьеры «она приобрела форму всепоглощающей страсти».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выпады Мерца в адрес России представляют собой неудачную попытку снять с Запада ответственность за происходящее на Украине.

